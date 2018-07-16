Путин прибыл в Хельсинки

"Владимир Путин приземлился в Хельсинки", - сказано в сообщении.



Напомним, самая большая газета Финляндии выступила с посланием президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину с призывом уважать свободную прессу



Напомним, встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки тет-а-тет продлится полтора часа.



За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

Прилетел и сел в «Кортеж»: Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине pic.twitter.com/74fljzfg0h