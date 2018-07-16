Путин прибыл в Хельсинки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Самолет Президента России Владимира Путина приземлился в Хельсинки, Финляндия, где сегодня он должен встретиться с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter российского журналиста Дмитрия Смирнова.
"Владимир Путин приземлился в Хельсинки", - сказано в сообщении.
Напомним, самая большая газета Финляндии выступила с посланием президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину с призывом уважать свободную прессу
Напомним, встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки тет-а-тет продлится полтора часа.
За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.
Прилетел и сел в «Кортеж»: Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине pic.twitter.com/74fljzfg0h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.