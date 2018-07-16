Путін прибув в Гельсінкі

"Володимир Путін приземлився в Гельсінкі", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, найбільша газета Фінляндії виступила з посланням президентам Дональду Трампу і Володимиру Путіну із закликом поважати вільну пресу



Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа 16 липня в Гельсінкі тет-а-тет триватиме півтори години.



За півтора року з моменту вступу Трампа на пост президента США у них з Путіним відбулося кілька телефонних розмов.

Прилетел и сел в «Кортеж»: Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине pic.twitter.com/74fljzfg0h