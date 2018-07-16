Путін прибув в Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Літак Президента Росії Володимира Путіна приземлився в Гельсінкі, Фінляндія, де сьогодні він має зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter російського журналіста Дмитра Смірнова.
"Володимир Путін приземлився в Гельсінкі", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, найбільша газета Фінляндії виступила з посланням президентам Дональду Трампу і Володимиру Путіну із закликом поважати вільну пресу
Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа 16 липня в Гельсінкі тет-а-тет триватиме півтори години.
За півтора року з моменту вступу Трампа на пост президента США у них з Путіним відбулося кілька телефонних розмов.
Прилетел и сел в «Кортеж»: Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине pic.twitter.com/74fljzfg0h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.