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путин подарил более 70 животных северокорейскому зоопарку после отправки КНДР тысяч солдат в рф

путин подарил более 70 животных северокорейскому зоопарку после отправки КНДР тысяч солдат в рф

Киев  •  УНН

 • 4883 просмотра

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Министр охраны окружающей среды рф доставил в Пхеньян более 70 животных, включая льва и двух медведей. Подарок поступил после сообщений об отправке КНДР тысяч солдат для участия в боевых действиях в Украине.

российский диктатор владимир путин подарил главному зоопарку Северной Кореи более 70 животных, включая льва и двух бурых медведей, в очередной раз продемонстрировав отношения между москвой и Пхеньяном, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Министр охраны окружающей среды путина александр козлов привез животных в северокорейскую столицу на борту грузового самолета, сообщил офис Козлова на своем официальном канале в Telegram в среду.

В партию животных из москвы также вошли два яка, пять какаду и десятки фазанов, а также утки-мандаринки, сообщил офис козлова.

Подарок поступил через несколько недель после того, как США и Южная Корея сообщили, что Северная Корея отправила тысячи солдат для участия в боевых действиях на стороне россии в Украине.

В Пхеньяне министр охраны окружающей среды россии также совершил визит вежливости к Ким Чен Ыну.

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Дополнение

Это не первый случай в последнее время, когда россия отправляет животных в Северную Корею.

Ранее в этом году путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 чистокровные лошади, как сообщается, в знак благодарности за артиллерийские снаряды, предоставленные Северной Кореей.

путин и Ким укрепили свой союз в последние месяцы, на фоне того, как обе страны столкнулись с санкциями со стороны Запада.

Российскому президенту нужна поддержка в его войне в Украине, а Северной Корее нужны российские космические технологии, которые могли бы помочь ее ракетной программе, отмечает издание.

Этот зарождающийся альянс был полностью продемонстрирован в июне, когда путин посетил Северную Корею и подписал соглашение с Кимом о защите стран друг друга от "агрессии".

Во время этого визита путин подарил Киму лимузин Aurus российского производства, чайный сервиз и произведение искусства.

Считается, что Ким - автолюбитель, его видели в лимузине Maybach, нескольких Mercedes, Rolls-Royce Phantom и внедорожнике Lexus.

Путин также подарил Киму Aurus в феврале, через пять месяцев после того, как Ким посетил Восточный космодром на Дальнем Востоке россии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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