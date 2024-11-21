путин подарил более 70 животных северокорейскому зоопарку после отправки КНДР тысяч солдат в рф
Киев • УНН
Министр охраны окружающей среды рф доставил в Пхеньян более 70 животных, включая льва и двух медведей. Подарок поступил после сообщений об отправке КНДР тысяч солдат для участия в боевых действиях в Украине.
российский диктатор владимир путин подарил главному зоопарку Северной Кореи более 70 животных, включая льва и двух бурых медведей, в очередной раз продемонстрировав отношения между москвой и Пхеньяном, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Министр охраны окружающей среды путина александр козлов привез животных в северокорейскую столицу на борту грузового самолета, сообщил офис Козлова на своем официальном канале в Telegram в среду.
В партию животных из москвы также вошли два яка, пять какаду и десятки фазанов, а также утки-мандаринки, сообщил офис козлова.
Подарок поступил через несколько недель после того, как США и Южная Корея сообщили, что Северная Корея отправила тысячи солдат для участия в боевых действиях на стороне россии в Украине.
В Пхеньяне министр охраны окружающей среды россии также совершил визит вежливости к Ким Чен Ыну.
Дополнение
Это не первый случай в последнее время, когда россия отправляет животных в Северную Корею.
Ранее в этом году путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 чистокровные лошади, как сообщается, в знак благодарности за артиллерийские снаряды, предоставленные Северной Кореей.
путин и Ким укрепили свой союз в последние месяцы, на фоне того, как обе страны столкнулись с санкциями со стороны Запада.
Российскому президенту нужна поддержка в его войне в Украине, а Северной Корее нужны российские космические технологии, которые могли бы помочь ее ракетной программе, отмечает издание.
Этот зарождающийся альянс был полностью продемонстрирован в июне, когда путин посетил Северную Корею и подписал соглашение с Кимом о защите стран друг друга от "агрессии".
Во время этого визита путин подарил Киму лимузин Aurus российского производства, чайный сервиз и произведение искусства.
Считается, что Ким - автолюбитель, его видели в лимузине Maybach, нескольких Mercedes, Rolls-Royce Phantom и внедорожнике Lexus.
Путин также подарил Киму Aurus в феврале, через пять месяцев после того, как Ким посетил Восточный космодром на Дальнем Востоке россии.