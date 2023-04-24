путин планирует выступить с речью на параде на Красной площади 9 мая

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"Конечно, будет выступление (путина на параде на красной площади в День Победы – ред.)", - сказал пресс-секретарь.

Дополнение

Руководители нескольких регионов рф, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов на 9 мая.