путин планирует выступить с речью на параде на Красной площади 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин планирует выступить с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом заявил в пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Конечно, будет выступление (путина на параде на красной площади в День Победы – ред.)", - сказал пресс-секретарь.
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Руководители нескольких регионов рф, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов на 9 мая.