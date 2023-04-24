путін планує виступити з промовою на параді на Красній площі 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін планує виступити з промовою на параді Перемоги на Красній площі 9 травня. Про це заявив прессекретар кремля Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Звичайно, буде виступ (путіна на параді на красній площі в День Перемоги – ред.)", - сказав прессекретар.
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Керівники кількох регіонів рф, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування зазвичай гучних військових парадів на 9 травня.