путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент рф владимир путин подписал закон, который приравнивает "георгиевскую ленту" к "символам воинской славы" и предусматривает уголовную ответственность за ее публичное осквернение. Об этом пишет УНН, ссылаясь на росСМИ.
Детали
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за публичное осквернение "символа воинской славы" юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину – до трех миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет.
Если публичное осквернение "георгиевской ленты" совершат группа лиц по предварительному сговору или в интернете, им грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
Отмечается, что ленту можно использовать только в целях, связанных с чествованием исторической памяти.
Добавим
"Георгиевская лента" состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она является частью многих военных наград российской империи, ссср и россии.
В Украине "георгиевская" и советская гвардейская ленты являются символом российской агрессии и российского мира и запрещены с 15 июня 2017 года.
Напомним
В декабре этого года в Украину не пустили гражданина Молдовы с "георгиевскими лентами" и постами в соцсетях в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.