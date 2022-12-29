путін підписав закон про покарання за осквернення георгіївських стрічок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент рф володимир путін підписав закон, який прирівнює "георгіївську стрічку" до "символів військової слави" та передбачає кримінальну відповідальність за її публічне осквернення. Про це пише УНН, посилаючись на росЗМІ.
Деталі
Згідно з документом, опублікованим на на офіційному порталі правової інформації, за публічне осквернення "символу військової слави" юридичній особі загрожує штраф від трьох до п'яти мільйонів рублів, громадянину - до трьох мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до трьох років.
Якщо публічне осквернення "георгіївської стрічки" вчинять група осіб за попередньою змовою або в інтернеті, їм загрожує штраф у розмірі від двох до п'яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до п'яти років.
Зазначається, що стрічку можна використовувати лише з метою, пов'язаною з вшануванням історичної пам'яті.
Додамо
"Георгіївська стрічка" складається з трьох чорних та двох помаранчевих смуг. Вона є частиною багатьох військових нагород російської імперії, срср та росії.
В Україні "георгіївська" та радянська гвардійська стрічки є символом російської агресії та російського світу і заборонені з 15 червня 2017 року.
Нагадаємо
У грудні цього року в Україну не пустили громадянина Молдови з "георгіївськими стрічками" та постами в соцмережах на підтримку збройної агресії рф проти України.