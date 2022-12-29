путін підписав закон про покарання за осквернення георгіївських стрічок

Деталі

Згідно з документом, опублікованим на на офіційному порталі правової інформації, за публічне осквернення "символу військової слави" юридичній особі загрожує штраф від трьох до п'яти мільйонів рублів, громадянину - до трьох мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо публічне осквернення "георгіївської стрічки" вчинять група осіб за попередньою змовою або в інтернеті, їм загрожує штраф у розмірі від двох до п'яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Зазначається, що стрічку можна використовувати лише з метою, пов'язаною з вшануванням історичної пам'яті.

Додамо

"Георгіївська стрічка" складається з трьох чорних та двох помаранчевих смуг. Вона є частиною багатьох військових нагород російської імперії, срср та росії.

В Україні "георгіївська" та радянська гвардійська стрічки є символом російської агресії та російського світу і заборонені з 15 червня 2017 року.

Нагадаємо

У грудні цього року в Україну не пустили громадянина Молдови з "георгіївськими стрічками" та постами в соцмережах на підтримку збройної агресії рф проти України.