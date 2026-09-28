путин отобрал российские активы компании Metro — кто будет ими управлять
Киев • УНН
Российский бизнес Metro стоимостью 50–80 млрд рублей передали во временное управление АО "УК Торг Рус". Активы Auchan, Nestle и других получила "Л.Е.В. Менеджмент".
российский диктатор владимир путин передал во временное управление российский бизнес продуктовой сети Metro Cash & Carry, который эксперты оценивают в 50–80 млрд руб., передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, управляющим назначено АО "УК Торг Рус", основанное незадолго до этой процедуры гендиректором Metro в россии Йоханнесом Толаем.
По другому сценарию во внешнее управление был передан российский бизнес французских сетей "Ашан", "Лемана Про", логистического оператора FM Logistic и швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Эти активы временно перешли к третьей компании — "Л.Е.В. Менеджмент", которая ранее не имела никакого отношения к полученным активам.
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