путін відібрав російські активи компанії Metro - хто ними керуватиме
Київ • УНН
Російський бізнес Metro вартістю 50–80 млрд рублів передали в тимчасове управління АТ "УК Торг Рус". Активи Auchan, Nestle та інших отримала "Л.Є.В. Менеджмент".
російський диктатор володимир путін передав у тимчасове управління російський бізнес продуктової мережі Metro Cash & Carry, який оцінюють експерти в 50-80 млрд руб., передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, управителем призначено АТ "УК Торг Рус", засноване незадовго до цієї процедури гендиректором Metro в росії Йоханнесом Толаєм.
За іншим сценарієм було передано у зовнішнє управління російський бізнес французьких мереж "Ашан", "Лемана Про", логістичного оператора FM Logistic та швейцарського виробника продуктів харчування Nestle. Ці активи тимчасово перейшли до третьої компанії — "Л.Є.В. Менеджмент", яка раніше не мала жодного відношення до одержаних активів.
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