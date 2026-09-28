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путін відібрав російські активи компанії Metro - хто ними керуватиме

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Російський бізнес Metro вартістю 50–80 млрд рублів передали в тимчасове управління АТ "УК Торг Рус". Активи Auchan, Nestle та інших отримала "Л.Є.В. Менеджмент".

путін відібрав російські активи компанії Metro - хто ними керуватиме
Фото ілюстративне

російський диктатор володимир путін передав у тимчасове управління російський бізнес продуктової мережі Metro Cash & Carry, який оцінюють експерти в 50-80 млрд руб., передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, управителем призначено АТ "УК Торг Рус", засноване незадовго до цієї процедури гендиректором Metro в росії Йоханнесом Толаєм.

За іншим сценарієм було передано у зовнішнє управління російський бізнес французьких мереж "Ашан", "Лемана Про", логістичного оператора FM Logistic та швейцарського виробника продуктів харчування Nestle. Ці активи тимчасово перейшли до третьої компанії — "Л.Є.В. Менеджмент", яка раніше не мала жодного відношення до одержаних активів.

Активи Nestle передали під контроль кремля, але компанія запевняє - "продовжить роботу" в рф21.09.26, 22:44 • 4969 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Володимир Путін
Auchan