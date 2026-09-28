путін відібрав російські активи компанії Metro - хто ними керуватиме

ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки

ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки

ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки

ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки