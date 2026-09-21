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Активи Nestle передали під контроль кремля, але компанія запевняє - "продовжить роботу" в рф

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Російська Nestle заявила, що продовжить комерційну діяльність у "повному обсязі". кремль передав її активи та Auchan під тимчасове управління L.E.V. Management.

Активи Nestle передали під контроль кремля, але компанія запевняє - "продовжить роботу" в рф

У понеділок швейцарський харчовий гігант заявив, що його російська дочірня компанія продовжить діяльність у росії, попри рішення кремля передати контроль над активами маловідомій фірмі, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Група Nestle у росії продовжує свою комерційну діяльність у повному обсязі та заявляє про намір безумовно виконувати всі зобов’язання перед клієнтами, партнерами та співробітниками", — наводить російське інформагентство ТАСС офіційну заяву російської пресслужби компанії.

Згідно з указом російського диктатора володимира путіна, виданим у п’ятницю, російські активи Nestle та французького ритейлера Auchan були передані під тимчасове управління компанії L.E.V. Management — маловідомої фірми, що не має публічної історії діяльності.

У заяві Nestle, яку цитує ТАСС, зазначається, що ця передача не означає націоналізації чи зміни власника. Компанія висловила впевненість, що співпраця з командою L.E.V. Management допоможе їй продовжувати розвиватися та підвищувати ефективність роботи.

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Після оголошення указу путіна минулого тижня компанія Nestle — виробник кави Nescafe та шоколадних батончиків KitKat — заявила, що "вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх прав і забезпечення безперервності бізнес-процесів в інтересах усіх зацікавлених сторін, насамперед співробітників".

У кремлі заявили, що ворожі дії з боку "недружніх" країн відіграли роль у рішенні взяти під контроль російські активи Nestle та Auchan.

У попередніх випадках за запровадженням тимчасового управління часто слідувала державна експропріація, а активи згодом передавалися особам або компаніям, пов’язаним із кремлем. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що наразі йдеться лише про тимчасове управління.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
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Володимир Путін
Auchan