В понедельник швейцарский пищевой гигант заявил, что его российская дочерняя компания продолжит деятельность в россии, несмотря на решение Кремля передать контроль над активами малоизвестной фирме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Группа Nestle в россии продолжает свою коммерческую деятельность в полном объеме и заявляет о намерении безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками", — приводит российское информационное агентство ТАСС официальное заявление российской пресс-службы компании.

Согласно указу российского диктатора владимира путина, изданному в пятницу, российские активы Nestle и французского ритейлера Auchan были переданы под временное управление компании L.E.V. Management — малоизвестной фирмы, не имеющей публичной истории деятельности.

В заявлении Nestle, которое цитирует ТАСС, отмечается, что эта передача не означает национализации или смены владельца. Компания выразила уверенность, что сотрудничество с командой L.E.V. Management поможет ей продолжать развиваться и повышать эффективность работы.

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После объявления указа путина на прошлой неделе компания Nestle — производитель кофе Nescafe и шоколадных батончиков KitKat — заявила, что "примет все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-процессов в интересах всех заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников".

В кремле заявили, что враждебные действия со стороны "недружественных" стран сыграли роль в решении взять под контроль российские активы Nestle и Auchan.

В предыдущих случаях за введением временного управления часто следовала государственная экспроприация, а активы впоследствии передавались лицам или компаниям, связанным с кремлем. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что в настоящее время речь идет лишь о временном управлении.