Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине
Киев • УНН
Скандинавские авиалинии (SAS) прекратили продавать Nesquik из-за внесения Nestlé в черный список в Украине, после аналогичных действий с продукцией PepsiCo и Mondelez.
Скандинавские авиалинии (SAS) изымает Nesquik от Nestlé из своего ассортимента из-за вхождения компании в "черный список" в Украине. Ранее SAS отказался от продажи, в частности, продукции PepsiCo, а также шоколадных батончиков Daim, Toblerone и сыра Philadelphia от пищевого гиганта Mondelez. Об этом сообщает УНН с ссылкой на издания Politiken и TV 2 Norge.
Мы можем подтвердить, что мы изъяли питьевой шоколад Nesquik из ассортимента на борту из-за того, что Nestlé попала в список Украины
В сентябре SAS сообщила, что будет бойкотировать напиток Pepsi, поскольку производитель PepsiCo оказался в "черном списке" Украины: компания продолжает работать в РФ, и таким образом спонсирует страну-агрессора. Также компания отказалась от других брендов, фигурирующих в "черном списке", в частности это касается продукции пищевого гиганта Mondelez - это шоколадные батончики Daim и Toblerone и сыр Philadelphia.
Справка
Скандинавские авиалинии SAS является мультинациональной авиакомпанией, которая связана с тремя странами, а именно - Дания, Норвегия и Швеция. На сегодня SAS ведущий перевозчик скандинавских стран. С 2006 года Скандинавские авиалинии перевезли 25 млн пассажиров, в общем SAS Group перевезли 38,6 млн пассажиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке
Дополнение
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 2 ноября сообщило в пресс-релизе, что Nestlé включена в список "спонсоров войны" Украины.
У Nestlé в России работает более 7000 сотрудников. Это существенная поддержка экономики террористического государства
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Латвийскую компанию подозревают в поставках электронных компонентов военного назначения для рф
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
Украинское законодательство критикуют за недружественный подход к акционерам и инвесторам, особенно в банковском секторе.
Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине
Скандинавские авиалинии (SAS) прекратили продавать Nesquik из-за внесения Nestlé в черный список в Украине, после аналогичных действий с продукцией PepsiCo и Mondelez.
В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление.
Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров
Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.
ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области
Игорь Ратушняк, председатель Тывровского районного суда г. Винницы, приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взятки в размере 4620 долларов США, с запретом занимать судейские должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
В Винницкой области Служба автомобильных дорог подписала контракт с компанией "Спецстроймонтаж", которая в прошлом участвовала в хищении бюджетных средств и которую связывают с Дмитрием Кистионом, сыном влиятельного бывшего вице-премьера.
Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия
Техническая неисправность "Киевстара" привела к необходимости ручного отключения уличного освещения во Львове.
россияне обстреляли Купянск: погиб пожилой мужчина, есть раненый
73-летний мужчина погиб и 79-летний получил ранения в результате российского обстрела Купянска.
Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал взрыв звезды с беспрецедентной детализацией
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал детальное изображение остатка сверхновой звезды, расположенной на расстоянии более 11 000 световых лет, обнаружив ранее невиданные структуры, которые возможно позволят понять роль звездной пыли во Вселенной.
Будут проверять на связи с рф: Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф
Народный депутат Украины Федор Вениславский предлагает закон, который обязывает определенных чиновников и судей проходить проверку на полиграфе на предмет связей с россией. Тесты также распространяются на военнослужащих и сотрудников силовых структур