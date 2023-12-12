Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине

Скандинавские авиалинии (SAS) изымает Nesquik от Nestlé из своего ассортимента из-за вхождения компании в "черный список" в Украине. Ранее SAS отказался от продажи, в частности, продукции PepsiCo, а также шоколадных батончиков Daim, Toblerone и сыра Philadelphia от пищевого гиганта Mondelez. Об этом сообщает УНН с ссылкой на издания Politiken и TV 2 Norge.

Мы можем подтвердить, что мы изъяли питьевой шоколад Nesquik из ассортимента на борту из-за того, что Nestlé попала в список Украины - говорится в сообщении пресс-службы SAS телеканала TV 2 Norge.

В сентябре SAS сообщила, что будет бойкотировать напиток Pepsi, поскольку производитель PepsiCo оказался в "черном списке" Украины: компания продолжает работать в РФ, и таким образом спонсирует страну-агрессора. Также компания отказалась от других брендов, фигурирующих в "черном списке", в частности это касается продукции пищевого гиганта Mondelez - это шоколадные батончики Daim и Toblerone и сыр Philadelphia.

Справка

Скандинавские авиалинии SAS является мультинациональной авиакомпанией, которая связана с тремя странами, а именно - Дания, Норвегия и Швеция. На сегодня SAS ведущий перевозчик скандинавских стран. С 2006 года Скандинавские авиалинии перевезли 25 млн пассажиров, в общем SAS Group перевезли 38,6 млн пассажиров.

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Дополнение

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 2 ноября сообщило в пресс-релизе, что Nestlé включена в список "спонсоров войны" Украины.

У Nestlé в России работает более 7000 сотрудников. Это существенная поддержка экономики террористического государства - говорится в сообщении НАПК.

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