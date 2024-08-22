путин не согласится на мир по собственной воле, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения - ОП

россия уничтожает перспективу переговоров, то и дело выдвигая фантастически неприемлемые условия. По собственной воле российский диктатор владимир путин на мир не согласится, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк и добавил, что дальше будет, передает УНН.

"Администрация рф осознает свою неспособность в настоящее время что-то противопоставить действиям украинских сил в курской области. Традиционно в ситуациях собственной военной несостоятельности кремль делает акцент на информационных операциях, преимущественно направленных против собственных подданных. Чтобы погасить рост тревожности среди населения, ему пытаются представить потерю территорий и наступление украинской армии вглубь страны как "новую норму", - написал Подоляк в Telegram.

По его словам, россиянам предлагают вспомнить опыт дедов, согласиться на командирование срочников в бой, скинуться на гуманитарную помощь для беженцев, а потом включить телевизор и забыть о плохом.

Довірена особа кремля: наступ ЗСУ в курській області - приниження для путіна

"Может показаться, что стратегия бьет по навязанному образу путина как "сильного лидера, способного эффективно решать глобальные проблемы". Однако теперь, из-за неудачной войны и после пригожинского путча, он чувствует себя в кресле неуверенно. Исторически диктаторы считают продолжение боевых действий полезным для себя, когда боятся революции или переворота. Для путина это также стало залогом выживания - способом связать кровью окружение, уничтожить остатки оппозиции, усилить контроль над военными и силовиками", - считает Подоляк.

Он отметил, что страх перед позорным финалом заставляет правителей продолжать войны, даже если они больше не верят в победу.

Поэтому рф уничтожает перспективу переговоров, то и дело выдвигая фантастически неприемлемые условия. По собственной воле путин на мир не согласится, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения. Дальше будет - написал Подоляк.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что появилось чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении россии, которая господствовала в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под суджей в рф.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что российский диктатор владимир путин "четко" сказал, что ни о каких переговорах с Украиной после "вторжения в курскую область" не может быть речи, и назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом.