Доверенное лицо диктатора владимира путина российский политолог Сергей Марков заявил, что такое быстрое наступление ВСУ в курской области стало для президента рф настоящим унижением. Об этом Марков заявил в комментарии изданию The Times, передает УНН.

The Times отмечает, что Марков - политический эксперт Московского государственного университета, который ранее консультировал кремль по Украине.

В интервью он указал, что беспрецедентное вторжение Украины нанесло удар по репутации путина. "Это унижение для владимира путина, и люди, конечно, недовольны", - заявил он

"Десятки тысяч беженцев из этих регионов... ясно, что российская армия не может справиться с ситуацией", - добавил Марков.

Я пишет The Times, украинские войска, численностью до 10 тысяч военнослужащих, уже продвинулись на 20 миль вглубь территории рф. Последние события могут привести к отставке высшего военного руководства рф, отмечает издание.

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