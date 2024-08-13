Доверенное лицо кремля: наступление ВСУ в курской области - унижение для путина
Киев • УНН
Доверенное лицо Путина Сергей Марков заявил, что быстрое наступление ВСУ в курской области стало унижением для президента рф. По данным The Times, украинские войска продвинулись на 20 миль вглубь территории рф.
Доверенное лицо диктатора владимира путина российский политолог Сергей Марков заявил, что такое быстрое наступление ВСУ в курской области стало для президента рф настоящим унижением. Об этом Марков заявил в комментарии изданию The Times, передает УНН.
The Times отмечает, что Марков - политический эксперт Московского государственного университета, который ранее консультировал кремль по Украине.
В интервью он указал, что беспрецедентное вторжение Украины нанесло удар по репутации путина. "Это унижение для владимира путина, и люди, конечно, недовольны", - заявил он
"Десятки тысяч беженцев из этих регионов... ясно, что российская армия не может справиться с ситуацией", - добавил Марков.
Я пишет The Times, украинские войска, численностью до 10 тысяч военнослужащих, уже продвинулись на 20 миль вглубь территории рф. Последние события могут привести к отставке высшего военного руководства рф, отмечает издание.
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