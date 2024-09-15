путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет остановить войну, ведь он очень боится успешной Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Я думаю, что он (путин - ред.) не изменил своего основного замысла. Иногда он играет просто для некоторых лидеров, которые ждут от путина каких-то эмоций, хотят услышать что-то о мире. И иногда он может давать какие-то месседжи Глобальному Югу, или еще куда-то и они начинают говорить: "видите, путин готов к диалогу". К какому диалогу? Он игрок, он чувствует эту слабость Запада и Глобального Юга. Он находит то место, где между ними нет единства, где они имеют разные интересы. И я думаю, что проблема в том, что люди должны понять, что его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать, потому что его ему не нужно и он очень боится успешной Украины. Речь идет даже не о победе, - сказал Зеленский.

Он добавил, что для победы необходимо сделать Украину сильной, поскольку тогда другая сторона знает, что вы "настолько сильны, насколько это возможно, чтобы влиять на его общество, чтобы оно было не в восторге от этой войны".

Он боится. Я уверен, что он боится только одного. Ни лидеров, ни стран, ничего. Он боится своего общества, русского народа. И если российский народ будет чувствовать опасность, если у него не будет комфортной жизни, если он будет жить без электроэнергии, как наш народ, он поймет цену войны. Они будут недовольны этим и начнут влиять на него, на Путина. Вот почему я сказал: "сделайте Украину сильной и вы увидите, что он сядет и начнет договариваться", - добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что Киев планирует удерживать захваченные территории россии как рычаг для переговоров. Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится оставить эти земли за собой.