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путін не хоче нічого зупиняти, тому що йому не потрібно, він дуже боїться успішної України - Зеленський

путін не хоче нічого зупиняти, тому що йому не потрібно, він дуже боїться успішної України - Зеленський

Київ • УНН

 • 56419 перегляди

Президент Зеленський заявив, що путін не прагне зупинити війну, бо боїться успішної України. За словами Зеленського, російський диктатор боїться лише свого народу, який може вплинути на нього, якщо відчує наслідки війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче зупинити війну, адже він дуже боїться успішної України. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Я думаю, що він (путін – ред.) не змінив свого основного задуму. Іноді він грає просто для деяких лідерів, які чекають від путіна якихось емоцій, хочуть почути щось про світ. І іноді він може давати якісь меседжі Глобальному Півдню, чи ще кудись і вони починають говорити: "бачите, путін готовий до діалогу". До якого діалогу? Він гравець, він відчуває цю слабкість Заходу та Глобального Півдня. Він знаходить те місце, де між ними немає єдності, де вони мають різні інтереси. І я думаю, що проблема в тому, що люди мають зрозуміти, що його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти, тому що його йому не потрібно і він дуже боїться успішної України. Йдеться навіть не про перемогу,

- сказав Зеленський.

Він додав, що для перемоги необхідно зробити Україну сильною, оскільки тоді інша сторона знає, що ви "настільки сильні, наскільки це можливо, щоб впливати на його суспільство, щоб воно було не в захваті від цієї війни".

Він боїться. Я впевнений, що він боїться тільки одного. Ні лідерів, ні країн, нічого. Він боїться свого суспільства, російського народу. І якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, він зрозуміє ціну війни. Вони будуть незадоволені цим і почнуть впливати на нього, на путіна. Ось чому я сказав: "зробіть Україну сильною і ви побачите, що він сяде і почне домовлятися",

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що Київ планує утримувати захоплені території росії як важіль для переговорів. Зеленський підкреслив, що Україна не прагне залишити ці землі за собою.

Павло Башинський

Павло Башинський

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