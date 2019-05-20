Путин не будет осуществлять контакты с Зеленским в ближайшее время – Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин пока что не будет осуществлять контакты с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает УНН, ссылаясь на ТАСС.
"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.
Кроме того, по его словам, Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины.
"Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом", - сказал Песков.
Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе.
Как сообщал УНН, ранее Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность.