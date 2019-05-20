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Путін не здійснюватиме контакти з Зеленським найближчим часом — Пєсков

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін поки що не здійснюватиме контакти з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

"Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи плануються контакти в будь-якій формі між президентами РФ і України найближчим часом.

Крім того, за його словами, Кремль розраховує, що переговори з Києвом про обмін утримуваними особами продовжаться і при новому президенті України.

"Ця тема активно обговорювалася в рамках наявних каналів, в рамках контактної групи, тому ми сподіваємося, що ці обговорення продовжаться. Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість у цьому", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував заяву Зеленського про готовність до діалогу з припинення вогню в Донбасі.

Як повідомляв УНН, раніше Пєсков заявив, що Путін не буде вітати Зеленського зі вступом на посаду.

Українські Національні Новини

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