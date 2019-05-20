Путін не здійснюватиме контакти з Зеленським найближчим часом — Пєсков

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін поки що не здійснюватиме контакти з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.