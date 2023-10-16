путин пытается уменьшить ожидания успехов россиян вокруг Авдеевки - ISW

Детали

15 октября в интервью российскому государственному телевидению путин заявил, что российские войска ведут «активную оборону» на Авдеевском, Куп’янском и Запорожском направлениях. Характеристика диктатором российских наступательных операций под Авдеевкой как «активной обороны», а не «активных боевых действий» может быть попыткой смягчить ожидания значительных успехов россии.

Российские операции, включая интенсивные артиллерийские и авиаудары, вероятно, имеют целью ухудшить украинские силы вокруг Авдеевки. Однако оккупанты вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшее время, и потенциальное продвижение в масштабах, вероятно, потребует значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств.

В частности, 15 октября российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но еще не достигли дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.

Напомним

Россияне активно наступают в направлении Авдеевки и бросили туда все силы, ведь видят в этом единственный шанс “показать победу”.

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