Донецькі морги переповнені військовими рф - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Через величезні втрати військовослужбовців рф внаслідок штурмових дій, сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“За інформацією отриманою від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.
Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій, вказали в ЦНС.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 287 770 осіб, 4948 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.