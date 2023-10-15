Донецкие морги переполнены военными рф - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Из-за огромных потерь военнослужащих рф в результате штурмовых действий, сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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“По информации полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела оккупантов складывают в коридорах и во дворах моргов”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции, ведь тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.
Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий, указали в ЦНС.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 287 770 человек, 4948 танков и сотен единиц другой военной техники.