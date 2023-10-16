путін намагається зменшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російський диктатор володимир путін, ймовірно, намагається зменшити очікування значного просування росії навколо Авдіївки в Донецькій області. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
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15 жовтня в інтерв’ю російському державному телебаченню путін заявив, що російські війська ведуть «активну оборону» на Авдіївському, Куп’янському та Запорізькому напрямках. Характеристика диктатором російських наступальних операцій під Авдіївкою як «активної оборони», а не «активних бойових дій» може бути спробою пом'якшити очікування значних успіхів росії.
Російські операції, включаючи інтенсивні артилерійські та авіаудари, ймовірно, мають на меті погіршити українські сили навколо Авдіївки. Проте окупанти навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті найближчим часом, і потенційне просування в масштабах, ймовірно, вимагатиме значного та тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів.
Зокрема, 15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, але ще не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.
Нагадаємо
Росіяни активно наступають у напрямку Авдіївки та кинули туди всі сили, адже бачать у цьому єдиний шанс “показати перемогу”.
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