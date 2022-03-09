Путин приказал запретить импорт-экспорт определенной продукции на 2022 год

Детали

Президент России Владимир Путин издал указ об ограничении или запрете импорта и экспорта определенной продукции и сырья из России в 2022 году, но перечень тех продуктов, которые будут ограничены и/или запрещены, еще не определен правительством.

Правительство должно будет в течение двух дней определить перечень штатов, на которые распространяются эти решения, отмечает РИА, но добавляет, что эти ограничения не будут касаться продуктов или сырья, которые граждане перевозят для личных нужд.

Запрет Путина взяла силу, когда президент США Джо Байден объявил во вторник, что его администрация запрещает импорт российских энергоносителей , включая нефть, природный газ и уголь, в ответ на вторжение России в Украину.

Напомним

Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии. Об этом заявил президент США Джо Байден во вторник, 8 Марта