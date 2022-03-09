Путін наказав заборонити імпорт-експорт певної продукції на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін видав указ про обмеження або заборону імпорту та експорту певної продукції та сировини з Росії у 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Президент Росії Володимир Путін видав указ про обмеження або заборону імпорту та експорту певної продукції та сировини з Росії у 2022 році, але перелік тих продуктів, які будуть обмежені та/або заборонені, ще не визначений урядом.
Уряд повинен буде протягом двох днів визначити перелік штатів, на які поширюються ці рішення, зазначає РІА, але додає, що ці обмеження не стосуватимуться продуктів чи сировини, які громадяни перевозять для особистих потреб.
Заборона Путіна побрала чинності, коли президент США Джо Байден оголосив у вівторок, що його адміністрація забороняє імпорт російських енергоносіїв , включаючи нафту, природний газ і вугілля, у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо
Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії. Про це заявив президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня