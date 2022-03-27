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путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий - ГУР Минобороны

Киев • УНН

 • 178324 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский диктатор владимир путин может попытаться навязать Украине “корейский” сценарий. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение в Telegram-канал ведомства.

путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий - ГУР Минобороны

Цитата

“После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть, попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе”, — заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Детали

Он убежден, что для российского фашистского режима и до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема - наш несокрушимый Мариуполь, который сковал значительные силы врага.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытки создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — подытожил Буданов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин проводит дерусификацию Украины.

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