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путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій - ГУР Міноборони

Київ • УНН

 • 178324 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російський диктатор володимир путін може спробувати нав’язати Україні “корейський” сценарій. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення у Telegram-канал відомства.

путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій - ГУР Міноборони

Цитата

“Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі”, — заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

Деталі

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — підсумував Буданов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін проводить дерусифікацію України.

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