Зеленський: путін проводить дерусифікацію України

Цитата

"Тому що в Україні немає, і ніколи не було мовної проблеми.

А тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди самі уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься саме з вами. Тільки із вами. З цими вибухами та вбивствами. Із вашими злочинами. Ви депортуєте наших людей. Ви принижуєте наших вчителів, змушуючи їх повторювати все за вашими пропагандистами. Це ви захоплюєте у полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованій території білборди із закликами (сьогодні вони з'явилися) не боятися говорити російською.

Просто подумайте, що це означає. Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни. росія сама робить усе, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите. За одне покоління. Та назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики", - заявив Президент.

Додамо

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