Путин может отменить президентскую кампанию из-за болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Впервые за годы президент РФ Владимир Путин отменил немало публичных выступлений из-за болезни, что свидетельствует о серьезности ухудшения состояния здоровья кремлевского лидера, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Источники, близкие к Кремлю, сообщили, что существуют сомнения в том, что Путин начнет свою четвертую президентскую кампанию.
Как пишет издание, во время последнего публичного выступления, президент показал очевидные признаки болезни - его голос был слабым, он постоянно кашлял. Представители СМИ заметили, что Путину было трудно делать публичные речи, он часто делал ошибки и не выглядел сосредоточенным.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простужен, но на рабочем графике президента это не отразится.
Однако впоследствии в СМИ появилась информация, что Президент России отменил ближайшие публичные мероприятия.