Путін може скасувати президентську кампанію через хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вперше за роки президент РФ Володимир Путін скасував чимало публічних виступів через хворобу, що свідчить про серйозність погіршення стану здоровя кремлівського лідера, передає УНН з посиланням на The Independent.
Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію.
Як пише видання, під час останнього публічного виступу, президент показав очевидні ознаки хвороби - його голос був слабким, він постійно кашляв. Представники ЗМІ помітили, що Путіну було важко робити публічні промови, він часто робив помилки і не виглядав зосередженим.
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться.
Проте, згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що Президент Росії скасував найближчі публічні заходи.