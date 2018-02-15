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Путін може скасувати президентську кампанію через хворобу

Путін може скасувати президентську кампанію через хворобу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вперше за роки президент РФ Володимир Путін скасував чимало публічних виступів через хворобу, що свідчить про серйозність погіршення стану здоровя кремлівського лідера, передає УНН з посиланням на The Independent.

Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію.

Як пише видання, під час останнього публічного виступу, президент показав очевидні ознаки хвороби - його голос був слабким, він постійно кашляв. Представники ЗМІ помітили, що Путіну було важко робити публічні промови, він часто робив помилки і не виглядав зосередженим.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться.

Проте, згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що Президент Росії скасував найближчі публічні заходи.

 

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