путин купил яхту за миллиарды долларов, полученных из газовой аферы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент рф владимир путин получил прибыль от перепродажи "газовых" акций более чем в 1 миллиард долларов, за что затем приобрел яхту Graceful. Соответствующее расследование опубликовали журналисты "Досье", передает УНН.
Детали
Журналисты сообщают, что путин заработал 1,12 миллиарда долларов благодаря перепродаже акций крупного проекта по добыче и переработке сжиженного природного газа на Ямале "Ямал СПГ". Эти средства достались оффшорной компании Mischositos Investment SA, бенефициаром которой, вероятно, является президент россии. Отмечается, что формальным владельцем оффшора является друг детства путина, Петр Колбин.
Кроме этого, журналисты выяснили, что компания Mischositos Investment SA также оплачивала строительство яхты Graceful, которое длилась восемь лет и стоило 100 миллионов долларов. Сообщается, что 82-метровую яхту Graceful начали строить в 2006 году на российском судостроительном заводе "Севмаш". Тогда судно фигурировало в документации как "моторная яхта проекта 7887", но на рисунках, исполненных в судостроительном центре "легко угадываются контуры Graceful".
Строительство яхты окончили в 2014 году в Гамбурге в Германии, пишут журналисты.
Цитата
"Два германских двигателя от фирмы MTU позволяют Graceful развивать скорость до 18 узлов (свыше 33 километров в час) и пересекать Атлантический океан (по разным данным, запас хода судна - от 4 до 6 тысяч морских миль), есть вертолетная площадка, ванны из белого мрамора и, судя по фотографиям, танцпол, который может раздвигаться и трансформироваться в бассейн. Ежегодно судно нуждается еще в 5–10 миллионов долларов", - говорится в материале.
Напомним
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину США наложило санкции против четырех яхт, которые, вероятно, принадлежат путину. Среди них также есть Graceful.