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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін купив яхту за мільярди доларів, отриманих з газової афери - ЗМІ

путін купив яхту за мільярди доларів, отриманих з газової афери - ЗМІ

Київ • УНН

 • 954984 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент рф володимир путін отримав прибуток від перепродажу "газових" акцій у понад 1 мільярд доларів, за що потім придбав яхту Graceful. Відповідне розслідування опублікували журналісти "Досье", передає УНН.

Деталі

Розслідувачі повідомляють, що путін заробив 1,12 мільярда доларів завдяки перепродажу акцій великого проєкту з видобутку та переробки зрідженого природного газу на Ямалі "Ямал СПГ". Ці кошти дісталися офшорної компанії Mischositos Investment SA, бенефіціаром якої, ймовірно, є президент рф. Зазначається, що формальним власником офшору є друг дитинства путіна, Петро Колбін.

Крім цього, журналісти з'ясували, що компанія Mischositos Investment SA також оплачувала будівництво яхти Graceful, яке тривало вісім років та коштувало 100 мільйонів доларів. Повідомляється, що 82-метрову супер'яхту Graceful почали будувати у 2006 році на російському суднобудівному заводі "Севмаш". Тоді судно фігурувало в документації як "моторна яхта проєкту 7887", але на малюнках, виконаних у суднобудівному центрі "легко вгадуються контури Graceful". Будівництво яхти закінчили у 2014 році у Гамбурзі в Німеччині, пишуть розслідувачі.

Цитата

"Два німецькі двигуни від фірми MTU дозволяють Graceful розвивати швидкість до 18 вузлів (понад 33 кілометрів на годину) та перетинати Атлантичний океан (за різними даними, запас ходу судна — від 4 до 6 тисяч морських миль). На борту є вертолітний майданчик, ванни з білого мармуру і, судячи з фотографій, танцпол, який може розсуватися та трансформуватися у басейн. Щорічно судно потребує ще 5–10 мільйонів доларів", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США наклало санкції проти чотирьох яхт, які, ймовірно належать путіну. Серед них також є Graceful.

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