путин изменил цели краткосрочные цели в Украине - CNN
Киев • УНН
По данным разведки США и Запада, путин перенес внимание на удержание уже оккупированных территорий. Он готов к мирному соглашению, но в перспективе может возобновить войну.
Новые разведывательные данные, полученные официальными лицами США и Запада, свидетельствуют о том, что российский диктатор владимир путин, вероятно, перенес свое непосредственное внимание в войне в Украине на более краткосрочные цели укрепления своей власти на уже оккупированной территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, осведомленных с вопросом, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас путин более готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом.
москва готова "подыграть" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но, очевидно, не отказалась от своих максималистских целей войны
Указывается, что на данный момент путин может пойти на компромисс по своим максималистским требованиям, но в долгосрочной перспективе россия может возобновить войну и попытаться завоевать новые территории Украины.
Напомним
На днях представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что путин открыт для мира в Украине, и ведется очень интенсивная работа со Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь.
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