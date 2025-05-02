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путин изменил цели краткосрочные цели в Украине - CNN

Киев • УНН

 • 512 просмотра

По данным разведки США и Запада, путин перенес внимание на удержание уже оккупированных территорий. Он готов к мирному соглашению, но в перспективе может возобновить войну.

путин изменил цели краткосрочные цели в Украине - CNN

Новые разведывательные данные, полученные официальными лицами США и Запада, свидетельствуют о том, что российский диктатор владимир путин, вероятно, перенес свое непосредственное внимание в войне в Украине на более краткосрочные цели укрепления своей власти на уже оккупированной территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, осведомленных с вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас путин более готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом.

москва готова "подыграть" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но, очевидно, не отказалась от своих максималистских целей войны

цитирует издание неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Указывается, что на данный момент путин может пойти на компромисс по своим максималистским требованиям, но в долгосрочной перспективе россия может возобновить войну и попытаться завоевать новые территории Украины.

Напомним

На днях представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что путин открыт для мира в Украине, и ведется очень интенсивная работа со Соединенными Штатами. Однако быстрого прогресса, которого хочет Вашингтон, трудно достичь.

"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали01.05.25, 22:21 • 1294 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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