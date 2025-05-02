путин изменил цели краткосрочные цели в Украине - CNN

Новые разведывательные данные, полученные официальными лицами США и Запада, свидетельствуют о том, что российский диктатор владимир путин, вероятно, перенес свое непосредственное внимание в войне в Украине на более краткосрочные цели укрепления своей власти на уже оккупированной территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, осведомленных с вопросом, информирует УНН.

Отмечается, что сейчас путин более готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом.

москва готова "подыграть" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но, очевидно, не отказалась от своих максималистских целей войны