путін змінив цілі короткострокові цілі в Україні - CNN
Київ • УНН
За даними розвідки США та Заходу, путін переніс увагу на утримання вже окупованих територій. Він готовий до мирної угоди, але в перспективі може відновити війну.
Нові розвідувальні дані, отримані офіційними особами США та Заходу, свідчать про те, що російський диктатор володимир путін, імовірно, переніс свою безпосередню увагу у війні в Україні на більш короткострокові цілі зміцнення своєї влади на вже окупованій території. Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька людей, обізнаних з питанням, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що нині путін більш готовий розглянути потенційну мирну угоду, ніж у минулому.
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Вказується, що наразі путін може піти на компроміс щодо своїх максималістських вимог, але в довгостроковій перспективі росія може відновити війну і спробувати завоювати нові території України.
Нагадаємо
Днями речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що путін відкритий для миру в Україні, і ведеться дуже інтенсивна робота зі Сполученими Штатами. Однак швидкого прогресу, якого хоче Вашингтон, важко досягти.
"Потужний сигнал росії": у Білому домі оцінили підписання угоди між Україною та США та уточнили її деталі01.05.25, 22:21 • 1338 переглядiв