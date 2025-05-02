путін змінив цілі короткострокові цілі в Україні - CNN

Нові розвідувальні дані, отримані офіційними особами США та Заходу, свідчать про те, що російський диктатор володимир путін, імовірно, переніс свою безпосередню увагу у війні в Україні на більш короткострокові цілі зміцнення своєї влади на вже окупованій території. Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька людей, обізнаних з питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нині путін більш готовий розглянути потенційну мирну угоду, ніж у минулому.

москва готова "підіграти" США та обмежити свої безпосередні цілі, щоб покращити відносини з Вашингтоном, але, очевидно, не відмовилася від своїх максималістських цілей війни цитує видання неназваного високопоставленого європейського чиновника.

Вказується, що наразі путін може піти на компроміс щодо своїх максималістських вимог, але в довгостроковій перспективі росія може відновити війну і спробувати завоювати нові території України.

Нагадаємо

Днями речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що путін відкритий для миру в Україні, і ведеться дуже інтенсивна робота зі Сполученими Штатами. Однак швидкого прогресу, якого хоче Вашингтон, важко досягти.

"Потужний сигнал росії": у Білому домі оцінили підписання угоди між Україною та США та уточнили її деталі