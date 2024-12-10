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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин инкогнито наградил российских шпионов из Словении: рассекреченные материалы

путин инкогнито наградил российских шпионов из Словении: рассекреченные материалы

Киев  •  УНН

 • 914 просмотра

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артем и анна дульцевы, которые работали под видом аргентинцев, получили ордена Мужества от путина. Информация о награждении раскрыта через журнал «Разведчик», официального издания Службы внешней разведки рф.

Супруги Артем и Анна Дульцевы, работавшие на рф под видом аргентинцев, получили ордена Мужества. Информация об их награждении нигде открыто не публиковалась. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

владимир путин тайно наградил орденами Мужества супругов Артема и Анну Дульцевых, которые вернулись в рф 1 августа в рамках обмена заключенными. Дульцевы вели шпионскую деятельность в пользу России, выдавая себя за граждан Аргентины.

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание "Агентство" обратило внимание на публикацию журнала "Разведчик". Это официальный печатный орган Службы внешней разведки россии. Его тираж - 2500 экземпляров, он доступен и в Интернете.

Журналисты издания процитировали информацию о тайном награждении Путиным российских шпионов-супругов Дульцевых, опубликованную в журнале Службы внешней разведки рф.

российские шпионы Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию во время последнего обмена заключенными, были награждены орденами Мужества указом президента. Об этом стало известно из публикации в журнале "разведчик". Официально о награждении не сообщалось. По данным западных разведок, Дульцев долгое время были "спящими" агентами и были разоблачены менее чем через год после того, как были "разбужены

- - пишет "Агенство".

В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они "указом президента России награждены орденами Мужества". Даты и точной причины награждения нет. Однако есть опубликовано фото от 30 августа 2024 года в штаб-квартире Службы внешней разведки, на котором в Ясенево Сергей Нарышкин (директор Службы внешней разведки рф) вручает супругам медали.

В словенских спецслужбах считают, что Дульцевы в течение длительного времени были "спящими агентами", активную же шпионскую деятельность они начали в 2022 году. А уже в декабре того же года они были задержаны: в интервью "Разведчику" Анна Дульцева разоблачение и задержание назвала "провалом".

Согласно имеющейся информации, сотрудничество Дульцевых с российской разведкой стартовало в 2009 году. Три года их готовили к работе за границей: там на "особых условиях" они находились с 2012 года. Согласно легенде, у них были другие имена – Людвиг Гиш и Мария Роза Майер-Муньос, познакомившиеся якобы в Аргентине.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Артема и Анну Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу во Внуково, Путин обратился к детям на испанском, сказав им: "Buenas noches!"

Напомним

Русские шпионы на протяжении многих лет следили за правительством Грузии и крупными компаниями в рамках комплексной кампании. Таким образом агенты рф собирали информацию, которая среди прочего была необходима для потенциального саботирования критической инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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