путин больше не субъект цивилизованных людей – Зеленский

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“В 2019 году в нас была нормандская встреча и тогда мы посылали максимальные месседжи президенту путину, чтобы ни в каком случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое понимание. И он всем врал, что не будет полномасштабной войны. Зачем человеку, я считаю с больным отношением к миру, совершенно неадекватным, отправлять месседж? Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и государства”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дальнейшие санкции против россии и ответственность агрессора за преступления, совершенные против Украины.