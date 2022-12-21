путін більше не суб'єкт цивілізованих людей – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. путін має хворе та неадекватне уявлення про світ, тому більше не являється частиною цивілізованого світу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Білому домі, відповідаючи на запитання “який би меседж він відправив путіну?”, передає УНН.
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“В 2019 році у нас була нормандська зустріч і тоді ми посилали максимальні меседжі президенту путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. І він всім брехав, що не буде повномасштабної війни. Для чого людині, я вважаю з хворим відношення до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседж? Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим в тому, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу та держави”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом обговорив подальші санкції проти росії та відповідальність агресора за злочини, вчинені проти України.