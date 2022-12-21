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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18402 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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путін більше не суб'єкт цивілізованих людей – Зеленський

путін більше не суб'єкт цивілізованих людей – Зеленський

Київ • УНН

 • 535991 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. путін має хворе та неадекватне уявлення про світ, тому більше не являється частиною цивілізованого світу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Білому домі, відповідаючи на запитання “який би меседж він відправив путіну?”, передає УНН.

Цитата

“В 2019 році у нас була нормандська зустріч і тоді ми посилали максимальні меседжі президенту путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. І він всім брехав, що не буде повномасштабної війни. Для чого людині, я вважаю з хворим відношення до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседж? Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим в тому, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу та держави”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом обговорив подальші санкції проти росії та відповідальність агресора за злочини, вчинені проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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