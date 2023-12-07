Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  18386 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  46181 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  101358 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  104869 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  103226 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  124298 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  141650 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  138548 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  130242 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124898 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132385 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138203 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114691 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242893 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238793 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
put-k-yevrointegratsii-eksperti-otsenili-polzu-dlya-ukrainskogo-bankovskogo-sektora-v-sblizhenii-s-mezhdunarodnimi-finsistemami

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:24  •  46181 просмотра

Read in English

Эксперты проанализировали пользу для украинского банковского сектора от сближения с международными финсистемами

Повышение качества активов, лучшие условия кредитования и возвращение высокого уровня доверия к банковской системе - основные плюсы от приближения украинской банковской системы к европейским стандартам.

"Интеграция украинской банковской финансовой системы, в частности к европейской, к европейским стандартам, безусловно, что делает украинскую финансовую систему более надежной, с меньшими рисками и даже поднимет общий кредитный рейтинг Украины, уже при полной интеграции по европейским стандартам", - сказал в комментарии УНН экономический эксперт Андрей Новак.

Эксперт отмечает, что даже те украинские банки, которые выстояли во времена банкопада, не стали более привлекательными для иностранных инвесторов, а вот приближение к европейским стандартам - изменит ситуацию. Это один из путей вернуть репутацию и повысить доверие к банковской системе.

Интеграция с международными финансовыми системами, то есть сближение с европейскими финансовыми стандартами и практиками, может повысить привлекательность Украины для иностранных инвесторов - один из тех элементов, которые будут способствовать повышению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы Украины, считает соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Важность интеграции в международную финансовую систему отметил и экономический эксперт Виктор Медвидь. В частности, он отметил, что стоимость кредитов за рубежом ниже, а вот оценка банковских активов возрастет, если произойдет именно интеграция. Медвидь предостерегает от поглощения отечественной банковской системы, от которого выиграют только международные институты.

"А если это интеграция, взаимная, то есть речь идет о том, когда в уставный капитал входят частично какие-то международные финучреждения и так далее, - это стратегии реализации Привата и Ощада. Они хотят продать ЕБРР доли, и после этого есть возможность выходить на рынок и фондироваться, а ЕБРР - показатель качественного актива. Тогда да, это возможно. Но всегда важно, каким образом достигнута задача. Если это достичь путем рациональной продажи стоимости в капитале - да. Если продать за 3 копейки, условно за 10% от реальной стоимости, долю в банке - это не хорошо только ради того, чтобы сказать, что мы интегрировались", - считает эксперт.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Шлях до євроінтеграції: експерти оцінили користь для українського банківського сектору у зближенні з міжнародними фінсистемами
The Road to European Integration: Experts Assess the Benefits to the Ukrainian Banking Sector of Approximation to International Financial Systems
Новости по теме

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксперты проанализировали пользу для украинского банковского сектора от сближения с международными финсистемами.

Экономика •   •  46181 просмотра
Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили 13 вражеских атак и уничтожили 324 вражеских солдат. Также было уничтожено 37 единиц вражеской военной техники, включая танки и БМП.

Война •   •  22204 просмотра
На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Российские войска обстреляли Тягинку Херсонской области, ранив четырех человек; один из них находится в критическом состоянии.

Война •   •  21351 просмотра
Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет

Комитет ВР пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№ 5420).

Экономика •   •  20052 просмотра
Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет

В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

67-летний профессор колледжа открыл стрельбу в Университете Невады в Лас-Вегасе, убив троих и ранив еще одного, прежде чем погиб в перестрелке с полицией.

Новости Мира •   •  16502 просмотра
В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

По 25 лет каждому: трое защитников Мариуполя получили "приговоры" в рф по вымышленным делам

Трое военнослужащих украинского полка "Азов" были приговорены так называемым "судом днр" к 25 годам лишения свободы по вымышленным и сфальсифицированным уголовным делам.

Война •   •  22256 просмотра
По 25 лет каждому: трое защитников Мариуполя получили "приговоры" в рф по вымышленным делам

Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

В Донецкой области четверо местных жителей были ранены в результате российских атак, объектами обстрелов стали различные общины и гражданские объекты. Полиция сообщает о повреждении 10 гражданских объектов и призывает соблюдать комендантский час.

Война •   •  21865 просмотра
Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.

Война •   •  23113 просмотра
Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  23093 просмотра
В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки

Отстройка поврежденной россиянами Сергеевки сдвинулась с места: с подрядчиком заключили договор.

Общество •   •  25523 просмотра
В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки