Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Повышение качества активов, лучшие условия кредитования и возвращение высокого уровня доверия к банковской системе - основные плюсы от приближения украинской банковской системы к европейским стандартам.

"Интеграция украинской банковской финансовой системы, в частности к европейской, к европейским стандартам, безусловно, что делает украинскую финансовую систему более надежной, с меньшими рисками и даже поднимет общий кредитный рейтинг Украины, уже при полной интеграции по европейским стандартам", - сказал в комментарии УНН экономический эксперт Андрей Новак.

Эксперт отмечает, что даже те украинские банки, которые выстояли во времена банкопада, не стали более привлекательными для иностранных инвесторов, а вот приближение к европейским стандартам - изменит ситуацию. Это один из путей вернуть репутацию и повысить доверие к банковской системе.

Интеграция с международными финансовыми системами, то есть сближение с европейскими финансовыми стандартами и практиками, может повысить привлекательность Украины для иностранных инвесторов - один из тех элементов, которые будут способствовать повышению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы Украины, считает соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Важность интеграции в международную финансовую систему отметил и экономический эксперт Виктор Медвидь. В частности, он отметил, что стоимость кредитов за рубежом ниже, а вот оценка банковских активов возрастет, если произойдет именно интеграция. Медвидь предостерегает от поглощения отечественной банковской системы, от которого выиграют только международные институты.

"А если это интеграция, взаимная, то есть речь идет о том, когда в уставный капитал входят частично какие-то международные финучреждения и так далее, - это стратегии реализации Привата и Ощада. Они хотят продать ЕБРР доли, и после этого есть возможность выходить на рынок и фондироваться, а ЕБРР - показатель качественного актива. Тогда да, это возможно. Но всегда важно, каким образом достигнута задача. Если это достичь путем рациональной продажи стоимости в капитале - да. Если продать за 3 копейки, условно за 10% от реальной стоимости, долю в банке - это не хорошо только ради того, чтобы сказать, что мы интегрировались", - считает эксперт.