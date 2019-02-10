Пустовой провел результативное выступление в игре чемпионата Испании против клуба Кравцова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой вернулся к ротации "Барселоны" в матче чемпионата Испании, в котором его клуб дома принимал "Фуэнлабрада" капитана украинской национальной команды Вячеслава Кравцова, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Каталонцы, которые лидируют в турнирной таблице, одержали уверенную победу со счетом 106:76, а Пустовой, выйдя на старте, отыграл 19 минут, набрал 15 очков (6/7 двухочковых, 3/4 штрафных), сделал 2 подбора в защите, 2 перехвата и 1 передачу при 4 фолах, а его рейтинг эффективности составил 19 баллов.
Кравцов вышел в игру со скамейки, но сыграл больше соотечественника, проведя на площадке 22 минуты. За отведенное игровое время наш "бигмен" набрал 8 очков (3/6 двухочковых, 2/4 шрафних), сделал 2 подбора и 2 блок-шота при 1 потере и 3 фолах (РЕ 4).
Добавим, "Барселона" лидирует в чемпионате с 17 победами при 3 поражениях. "Фуэнлабрада" идет 14-й - 7 побед.