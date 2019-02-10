Пустовий провів результативний виступ у грі чемпіонату Іспанії проти клубу Кравцова

Каталонці, які лідирують в турнірній таблиці, здобули впевнену перемогу з рахунком 106:76, а Пустовий, вийшовши у старті, відіграв 19 хвилин, набрав 15 очок (6/7 двоочкових, 3/4 штрафних), зробив 2 підбирання у захисті, 2 перехоплення та 1 передачу при 4 фолах, а його рейтинг ефективності склав 19 балів.

Кравцов увійшов у гру з лави, але зіграв більше за співвітчизника, провівши на майданчику 22 хвилини. За відведений ігровий час наш "бігмен" набрав 8 очок (3/6 двоочкових, 2/4 шрафних), зробив 2 підбирання та 2 блок-шота при 1 втраті та 3 фолах (РЕ +4).

Додамо, "Барселона" лідирує в чемпіонаті із 17 перемогами при 3 поразках. "Фуенлабрада" йде 14-ю – 7 звитяг.