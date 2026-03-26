Пункты эвакуации ВПЛ получат компенсацию за коммуналку - решение правительства
Киев • УНН
Владельцы пунктов эвакуации получат возмещение за воду, тепло и свет. Подать заявление на выплаты можно онлайн через портал Пенсионного фонда.
Пункты эвакуации и транзитные центры для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат компенсацию за коммунальные услуги, о соответствующем решении правительства сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги на пунктах эвакуации ВПЛ
По ее словам, речь идет о "четком механизме возмещения для владельцев или арендаторов сборных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов, транзитных центров и приемных пунктов, где эвакуированные люди находятся до дальнейшего перемещения или расселения".
Компенсация, как ожидается, "будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг, тепла, воды и электроэнергии, а также расходы на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо".
Подать заявление на компенсацию теперь можно онлайн - через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Выплата компенсации будет осуществляться ежемесячно до 25 числа. Контроль за начислением выплат будет обеспечивать Нацсоцслужба и ее территориальные органы.
Правительство продлило выплаты переселенцам и изменило ряд условий - детали23.03.26, 12:33 • 3416 просмотров