Пункти евакуації ВПО отримають компенсацію за комуналку - рішення уряду
Київ • УНН
Власники пунктів евакуації отримають відшкодування за воду, тепло та світло. Подати заяву на виплати можна онлайн через портал Пенсійного фонду.
Пункти евакуації та транзитні центри для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримають компенсацію за комунальні послуги, про відповідне рішення уряду повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації ВПО
З її слів, ідеться про "чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення".
Компенсація, як очікується, "покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо".
Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн - через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа. Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.
