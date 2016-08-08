Пункт пропуска "Зайцево" временно приостановил работу

"Решение, о временном приостановлении работы КПВВ, принято с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В общем линию разграничения пересекли 27,5 тысяч человек и 4,8 тысяч транспортных средств.