Пункт пропуска "Зайцево" временно приостановил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня из-за обстрелов позиций украинских военных в районе контрольного поста "Майорск", в КПВВ "Зайцево" приостановлены пропускные операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Решение, о временном приостановлении работы КПВВ, принято с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
В общем линию разграничения пересекли 27,5 тысяч человек и 4,8 тысяч транспортных средств.