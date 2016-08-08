Пункт пропуску "Зайцеве" тимчасово припинив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні через обстріли позицій українських військових в районі контрольного поста “Майорськ”, у КПВВ “Зайцеве” наразі призупинено пропускні операції. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Рішення, щодо тимчасового призупинення роботи КПВВ, прийнято з метою недопущення втрат серед мирних жителів та персоналу Держприкордонслужби”, — йдеться у повідомленні.
Загалом лінію розмежування перетнуло 27,5 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів.