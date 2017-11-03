Пучдемон заявил, что не собирается скрываться от правосудия

"Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия", - сказал он в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF.

Напомним, испанский суд выдал европейский ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов каталонской администрации, которые были арестованы по решению суда в Мадриде.

Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.