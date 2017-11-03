Пучдемон заявив, що не збирається ховатися від правосуддя

"Я не збираюся ховатися від правосуддя, але від справжнього правосуддя", - сказав він в п'ятницю в ефірі телерадіокомпанії RTBF.

Нагадаємо, іспанський суд видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Нагадаємо, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон зажадав звільнити колишніх членів каталонської адміністрації, які були заарештовані за рішенням суду в Мадриді.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.