Пучдемон заявив, що не збирається ховатися від правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Екс-глава женералітета Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що він готовий постати перед іспанським правосуддям за умови, що воно буде "справжнім", передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Я не збираюся ховатися від правосуддя, але від справжнього правосуддя", - сказав він в п'ятницю в ефірі телерадіокомпанії RTBF.
Нагадаємо, іспанський суд видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.
Нагадаємо, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон зажадав звільнити колишніх членів каталонської адміністрації, які були заарештовані за рішенням суду в Мадриді.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.