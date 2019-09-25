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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111583 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110406 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119745 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140470 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают

ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают

Киев  •  УНН

 • 14341 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Православная Церковь Украина заявила о присоединении к ним религиозной общины святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии из УПЦ МП в селе Гринченково Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.

"19 сентября 2019 года, в день празднования чуда архистратига Михаила в Хонех, община на общем собрании приняла решение вместе с храмом войти в состав Православной Церкви Украины", говорится в заявлении ПЦУ.

24 сентября Сумская епархия УПЦ МП опубликовала официальное заявление с опровержением сообщений в СМИ о смене юрисдикции религиозной общины села Гринченково Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В заявлении отметили: "В последние время в СМИ появилась информация, согласно которой якобы церковная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с. Гринченково Ахтырского района изменила свое подчинение, оставив Сумскую епархию УПЦ (МП) и присоединившись к ПЦУ. Такая информация не соответствует действительности, поскольку общее собрание названной общины приняло решение и в дальнейшем находиться в лоне Украинской Православной Церкви (МП) под омофором Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Высокопреосвященнейшего митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, о чем составлен протокол собрания".

Напомним, Синод Элладской церкви признал автокефалию ПЦУ.

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