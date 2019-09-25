ПЦУ заявила про приєднання ще однієї громади на Сумщині, в УПЦ МП це спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Православна Церква України заявила про приєднання до них релігійної громади святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії з УПЦ МП у селі Грінченкове Охтирського району Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.
"19 вересня 2019 року, у день відзначення чуда архістратига Божого Михаїла в Хонах, громада на загальних зборах прийняла рішення разом з храмом увійти до складу Православної Церкви України", йдеться у заяві ПЦУ.
24 вересня Сумська єпархія УПЦ МП опублікувала офіційну заяву зі спростуванням повідомлень у ЗМІ про зміну юрисдикції релігійної громади села Грінченкове Охтирського району Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
У заяві зазначили: "Останніми часом у ЗМІ з’явилась інформація, відповідно до якої нібито церковна громада святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері Софії с. Грінченкове Охтирського району змінила своє підпорядкування, залишивши Сумську єпархію УПЦ (МП) та приєднавшись до ПЦУ. Така інформація не відповідає дійсності, оскільки загальні збори названої громади прийняли рішення і надалі перебувати у лоні Української Православної Церкви (МП) під омофором Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та Високопреосвященнішого митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, про що складено протокол зборів".