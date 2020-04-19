ПЦУ все-таки передали "благодатный огонь" из Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Митрополит ПЦУ Епифаний получил в Киеве "благодатный огонь", который доставили самолетом из Иерусалима. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), информирует УНН.
"В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима. Огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с карантинными ограничениями, раздача огня верующим не предусмотрена.
Как сообщалось ранее в УНН, Епифаний заявил об остановке перехода приходов в ПЦУ во время карантина.
Напомним, по словам Епифания, ПЦУ этого года могла не получить благодатный огонь.