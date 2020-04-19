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Епіфаній заявив про зупинку переходу парафій до ПЦУ під час карантину

Епіфаній заявив про зупинку переходу парафій до ПЦУ під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під час карантину переходи церковних парафій до Православної церкви України не відбуваються. Про це заявив митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

Так, за словами Епіфанія, наразі ПЦУ налічує понад 7 тисяч парафій по всій Україні, але зараз ця кількість не збільшується через карантинні обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією.

"Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії", – пояснив предстоятель.

Водночас, він не взявся прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

"Я думаю, що наші громадяни, наші вірні є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення", – вважає Епіфаній.

Нагадаємо, раніше митрополит закликав вірян доєднатися до служб на Великдень онлайн й залишатися на свята вдома. 

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