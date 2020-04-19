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ПЦУ все-таки передали "благодатний вогонь" із Єрусалиму

ПЦУ все-таки передали "благодатний вогонь" із Єрусалиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Митрополит ПЦУ Епіфаній отримав у Києві "благодатний вогонь", який доставили літаком із Єрусалиму. Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), інформує УНН.

"У світлий день Пасхи Христової, 19 квітня 2020 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці Благодатний вогонь з Єрусалиму. Вогонь було доставлено до Києва за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з карантинними обмеженнями, роздача вогню вірянам не передбачена.

Як повідомлялося раніше в УНН, Епіфаній заявив про зупинку переходу парафій до ПЦУ під час карантину.

Нагадаємо, за словами Епіфанія, ПЦУ цього року могла не отримати благодатний вогонь.

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